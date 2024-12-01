الليلة، عرض فيلم "حديث النسور" على شاشة "الوثائقية"

تعرض القناة الوثائقية، مساء اليوم الأحد في تمام العاشرة مساءً، الفيلم الوثائقي الجديد “حديث النسور”.

وروجت "الوثائقية" للفيلم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرت البرومو الدعائي للعمل، معلقة: "لا تفوتوا العرض الأول للفيلم الوثائقي حديث النسور، غدًا الأحد، الساعة 10 مساءً، على شاشة الوثائقية".

تفاصيل الفيلم الوثائقي "حديث النسور"

يوثق الفيلم تنظيم الدولة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء"، على نحوٍ دوري، في مدينة العلمين الجديدة، وهو المعرض الذي صُنف بالأكبر داخل إفريقيا والشرق الأوسط في مجال صناعة الطائرات، وعلوم الفضاء.

ويرصد الفيلم أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال، والمشاركة الواسعة إقليميًّا وعالميًّا في المعرض الذي يمثل جسرًا للتواصل بين الأمم فوق أرض مصر، وواجهة عالمية للتطور الصناعي، والدفاعي، والفضائي.

ويضم الفيلم مقابلات كثيرة مع وفود دول وشركات من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، والمتخصصين، والمنظمين المصريين.

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