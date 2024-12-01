الأحد 01 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الصحة: إطلاق تطبيق لتسجيل الحجاج بالتكامل مع منظومة الداخلية

الكشف الطبي للحجاج
الكشف الطبي للحجاج
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أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لتسجيل الكشف الطبي للحجاج والربط مع منظومة وزارة الداخلية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم وتيسير الإجراءات المتعلقة بموسم الحج، مشيرة إلى أن التطبيق يتيح تسجيل بيانات الحجاج بصورة إلكترونية متكاملة مع منظومة وزارة الداخلية، ما يعكس خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

 

قاعدة بيانات موحدة ودقيقة تضم كافة المعلومات الخاصة بالحجاج


أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التطبيق  يوفر قاعدة بيانات موحدة ودقيقة تضم كافة المعلومات الخاصة بالحجاج، مما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة. كما يتيح إمكانية التحقق الآمن والفعّال من البيانات الطبية، مما يسهل الإجراءات ويضمن دقتها.

تقديم تجربة حج آمنة وسلسة

 


أضاف عبد الغفار أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي للتطبيق اعتبارًا من اليوم، ما سيؤدي إلى تسريع الإجراءات وتقليل الازدحام في مراكز التسجيل والمنافذ، مع تعزيز الجهود لتقديم تجربة حج آمنة وسلسة.

من جانبه أشار  الدكتور  أشرف عبد العليم، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى أن التطبيق الجديد، من المتوقع أن يحدث  نقلة نوعية في تنظيم موسم الحج لعام 1446 هـ، من خلال تقديم حلول مبتكرة تُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، كما يُعد هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الحج، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق تجربة حج متميزة وآمنة للجميع.

تسجيل المستشفيات المخصصة للكشف على الحجاج

 

 

أضاف أن التطبيق الجديد يهدف إلى تسجيل المستشفيات المخصصة للكشف على الحجاج وربطها بالغرفة المركزية لإدارة موسم الحج، ويُتيح للمستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والقوات المسلحة تسجيل بيانات الحجاج بشكل إلكتروني عبر رابط خاص، مما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويوفر قاعدة بيانات موحدة ودقيقة.

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ولفت إلى أن الوزارة أتمت توزيع أسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة بالتطبيق على المستشفيات المشاركة في الخدمة، مع تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للطواقم الطبية والإدارية لضمان الاستخدام الأمثل للتطبيق وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمة.

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التنسيق بين الجهات التحول الرقمي الجهات الحكومية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة تعزيز التحول الرقمي لوزارة الصحة والسكان معهد القلب وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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