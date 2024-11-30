الأحد 01 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بخرق الهدنة: قصفنا مركبة عسكرية تابعة ‎لحزب الله في ‎لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بخرق الهدنة في لبنان وقال، اليوم السبت، إن سلاح الجو قصف مركبة عسكرية في منطقة تستخدم لتصنيع السلاح من قبل ‎حزب الله في عمق ‎لبنان، على حد زعمه.

 

حظر عودة سكان جنوب لبنان إلى منازلهم في أكثر من 60 قرية وبلدة

 وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في بيان عاجل، حظر عودة سكان جنوب لبنان إلى منازلهم في أكثر من 60 قرية وبلدة حتى إشعار آخر، مهددا باستهدافهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: “بيان عاجل إلى سكان لبنان ‏حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: ”شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

 

وواصل جيش الاحتلال أكاذيبه قائلا: "‏الجيش لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر.. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

وتابع: “يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: "الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة”.

 

خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

 وأمس الجمعة ارتكب جيش الاحتلال 17 خرقا لـ اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق فجر الأربعاء الماضي إلى 35.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تركزت الخروقات بقضائي مرجعيون وبنت جبيل في محافظة النبطية (جنوب) وقضاء صور في محافظة الجنوب، وتنوعت بين قصف بالمدفعية والدبابات والطيران الحربي والمسير، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوجلات، وتجريف أراض ومنازل واقتلاع أشجار زيتون، وتحليق للطيران المسير والاستطلاعي، وإطلاق قنابل مضيئة.

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