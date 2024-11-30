الأحد 01 ديسمبر 2024
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية بـ طنطا في الغربية

حريق هائل يلتهم إحدى
حريق هائل يلتهم إحدى الشقق السكنية بـ طنطا في الغربية

 شهدت حارة الوسية بقرية صناديد بمدينة طنطا بـ محافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

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نشوب حريق داخل شقة سكنية بطنطا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بحارة الوسية بقرية صناديد بمركز طنطا.

 

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

 وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

 

 الحريق ناتج عن ماس كهربائي

 التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

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