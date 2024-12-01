6 فرق على القمة، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم
ترتيب الدوري المصري، يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالتساوي مع 5 فرق، وهي: بيراميدز والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش قبل مباريات اليوم الأحد في الجولة الرابعة.
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد
1- الأهلي 7 نقاط
2- بيراميدز 7 نقاط
3- المصري البورسعيدي 7 نقاط
4- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
5- الاتحاد السكندري 7 نقاط
6- طلائع الجيش 7 نقاط
7- الزمالك 6 نقاط
8- زد اف سي 5 نقاط
9- فاركو 4 نقاط
10- غزل المحلة 4 نقاط
11- سموحة 4 نقاط
12- الإسماعيلي 4 نقاط
13- مودرن سبورت 3 نقاط
14- بتروجيت نقطتان
15- الجونة نقطتان
16- إنبي نقطة واحدة
17- البنك الأهلي نقطة واحدة
18- حرس الحدود نقطة واحدة
جدول ترتيب الدوري المصري
ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.
مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز
السبت 30 نوفمبر
زد ضد حرس الحدود 2-0 (انتهت)
سيراميكا ضد مودرن سبورت 4-1 (انتهت)
الاتحاد ضد طلائع الجيش 0-1 (انتهت)
الأحد 1 ديسمبر
البنك الأهلي ضد الأهلي 5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة
سموحة ضد الجونة 8 مساء - ستاد الإسكندرية
إنبي ضد الإسماعيلي 8 مساء - ستاد المقاولون
الاثنين 2 ديسمبر
المصري ضد بيراميدز 5 مساء - ستاد السويس الجديد
بتروجت ضد فاركو 5 مساء - ستاد بتروسبورت
غزل المحلة ضد الزمالك 8 مساء - ستاد غزل المحلة
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