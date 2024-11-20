فيفا يعلن جاهزية ملاعب قطر لاستضافة مباريات كأس إنتركونتيننتال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاهزية قطر لاستضافة بطولة كأس القارات للأندية (الإنتركونتننتال) التي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر المقبل.

جاهزية ملاعب قطر



وقال المركز الإعلامي للبطولة في بيان رسمي: إن وفد الفيفا والأندية المشاركة في كأس القارات للأندية اختتم زيارة ناجحة لمدة أسبوع إلى دولة قطر للوقوف على جاهزية ستادي 974 ولوسيل اللذين يستضيفان منافسات البطولة الدولية، وملاعب التدريب وأماكن الإقامة، وذلك بالتزامن مع اقتراب استضافة الحدث الكروي الذي يقام في الفترة من 11 – 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك في كأس القارات للأندية قطر 2024 الأندية الفائزة من ست قارات للتنافس على ثلاثة ألقاب، مع اعتلاء أحدهم منصة التتويج وحصوله على لقب أفضل ناد في العالم.

ويضم جدول مباريات البطولة؛ ديربي الأمريكيتين في 11 ديسمبر المقبل، وكأس التحدي في 14 من ذات الشهر، والمباراة النهائية لكأس القارات للأندية قطر 2024 في 18 ديسمبر.

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