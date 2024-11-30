الأحد 01 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

موعد عرض حلقات مسلسل وتر حساس 2024

أبطال وتر حساس، فيتو
أبطال وتر حساس، فيتو

موعد حلقات مسلسل وتر حساس 2024، يعرض حاليا مسلسل وتر حساس الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم في مقدمتهم صبا مبارك ومحمد علاء.

ويبحث عشاق المسلسل عن كل تفاصيله خاصة موعد عرض حلقات مسلسل وتر حساس 2024 لمتابعة أحداثه التي تحمل قدرا كبيرا من التشويق.

موعد حلقات مسلسل وتر حساس

وفيا يتعلق بموعد حلقات مسلسل وتر حساس 2024 فإنه يعرض على منصة يانجو بلاي من الأحد إلى الخميس حصريًّا وقبل الشاشة في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت القاهرة، أما موعد حلقات مسلسل وتر حساس 2024 على قناة ON فإنه يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

نجوم وتر حساس يحتفلون بانتهاء التصوير 

احتفل أبطال مسلسل وتر حساس مؤخرا بانتهاء تصوير العمل. 

وشهد الاحتفال بانتهاء تصوير وتر حساس حالة من البهجة والسعادة وسط وجود أبطال العمل.

كيف أثر ظهور أحمد طارق على أحداث مسلسل وتر حساس؟

منذ أن ألقى مخرج مسلسل وتر حساس قنبلة في الحلقة ٢٠ من المسلسل بظهور أحمد طارق في نهاية الحلقة، وبدأ الجمهور في محاولة توقع طبيعة شخصيته خاصة بعدما ترك ظهوره أثرًا صادمًا على سلمى.

وتوقع الكثيرون أن أحمد طارق هو الزوج الأول لسلمى ووالد غالية، وهو ما كشفته الحلقة 21 بالفعل، حيث يجسد أحمد طارق شخصية الزوج الأول الذي كانت تتحدث معه سلمى في الحلقات الأولى وترسل له المال بمعرفة رشيد.   

ويعود علي من أمريكا بعدما قضى فترة علاجه من الإدمان وتعافى منه، ويتم الكشف أنه كان قد  تم عقد اتفاق بين علي وسلمى في الماضي بأنه سيختفي ويتم اعتباره ميتًا أمام الجميع مقابل أنه يعيش حياته بالصورة التي يريدها، ووافق هو على كل بنود الاتفاق.   

كما يتم الكشف عن أنه كان الصديق المقرب لرشيد “محمد علاء” وأنه عاد إلى مصر بسبب كاميليا “إنجي المقدم” التي تساعده في الخفاء على تدمير سلمى، فيطالب بالعيادة التي تديرها سلمى ويطالب بحضانة ابنته غالية وهو ما أخبر رشيد به أيضًا.  

وبعودة علي الزوج الأول لسلمى، تتغير الأحداث وتنقلب رأسًا على عقب، وتتهدد حياة سلمى كليًا، ليس فقط لأنها ستكون كاذبة أمام ابنتها وأمام الجميع لمرة أخرى ولكن لأن عملها سيكون على المحك وكذلك حضانة ابنتها خاصة أنها تزوجت ولعلي الحق في المطالبة بحق ابنته.  

ويمكن أن يتبع طرقًا ملتوية للحصول عليها في ظل مساندة كاميليا له للانتقام من سلمى، وبالتالي ستتجه أحداث المسلسل في مسار غير متوقع ويواصل نجاحه في جذب أنظار الجمهور وإبقائهم على أحر من الجمر لمعرفة ما تخبئه الأحداث المقبلة.

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