أخبار مصر اليوم: حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة.. الحكومة تكشف مفاجأة بشأن سعر الدولار الفترة المقبلة.. وصرف معاشات شهر ديسمبر 2024 غدا

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:





هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

تساؤلات عديدة من قبل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول وجود إجازات رسمية للموظفين في شهر ديسمبر المقبل؟.

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في شهر ديسمبر المقبل، وكانت إجازة 6 أكتوبر 2024 هي آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر حصل عليها الموظفون والعاملون بالدولة، ومن المفترض أن تكون أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر بعد إجازة 6 أكتوبر 2024 هي إجازة عيد الميلاد المجيد، إلا أنها ستكون في يناير 2025.

درجات الحرارة غدا الأحد 01- 12- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا الأحد، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



تفاصيل القمة المصرية الجابونية بالاتحادية (فيديو وصور)

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الجابوني بريس أنجيما، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباحثات المشتركة، كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلده ونجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور.

قرينة السيسى تهنئ هنا جودة لحصدها ميدالية ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة

أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة.





القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

كشف مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، حقيقة ما يتردد بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات.





غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى ميدان الرماية

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور بتنفيذ أعمال الغلق الكلي لمنزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من صفط اللبن - المريوطية وذلك لمدة ٧ أيام ابتداء من اليوم السبت الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤ وذلك في إطار تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي.



متحدث الحكومة: أنفقنا 177 مليار جنيه على قطاع الصحة خلال 10 سنوات

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم تنفيذ 1219 مشروعا طبيا بتكلفة 177 مليار جنيه خلال 10 سنوات.





انتظام حركة قطارات الوجه البحرى بعد تعطلها إثر مصرع شاب بمنطقة قليوب

انتظمت حركة القطارات على خطوط الوجه البحرى، بعد تعطلها لبعض الوقت نتيجة حادث مصرع شاب كان يعبر السكك الحديد من منطقة غير معدة للعبور صدمه قطار.





الحكومة تكشف مفاجأة بشأن سعر الدولار الفترة المقبلة

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما الذي كان يقصده ويعنيه رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحرك سعر الدولار الفترة المقبلة.





غدا، صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

تبدأ، صباح غدا الأحد، الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 في جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي، كما يتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك ومنافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.





جداول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بمحافظة القاهرة

يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور صفوف النقل بمحافظة القاهرة عن جداول امتحانات شهر نوفمبر عبر محركات البحث المختلفة، قبل ساعات من انطلاقها.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جداول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاثة “ابتدائى - إعدادي – ثانوي”، للعام الدراسي الحالي 2024-2025 بعد تعديلها لتبدأ من أول ديسمبر.

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