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ثقافة وفنون

عرض فيلم "الطير المسافر.. بليغ عاشق النغم" بنقابة الصحفيين

فيلم بليغ عاشق النغم،
فيلم بليغ عاشق النغم، فيتو

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، عرضا لفيلم "الطير المسافر.. بليغ عاشق النغم"، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين المقبل الموافق ٣٠ سبتمبر الجاري   بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين. 

يأتي هذا العرض في إطار التعاون بين نقابة الصحفيين والمركز القومي للسينما على هامش الندوات والعروض الثقافية التي ينظمها معرض كتاب نقابة الصحفيين.

فيلم الطير المسافر بليغ عاشق النغم 

وفيلم الطير المسافر "بليغ عاشق النغم"، من إخراج حسين بكر وفكرة وسيناريو فايزة هنداوى، مونتاج كل من المونتيرة منار حسني وغادة سراج ونسمة مصطفى.

 أما تصميم المناظر، فقد صممه شادي العناني، فيما تولت منيرة محمد فهيم إدارة الإنتاج. الموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف الدكتور أحمد عاطف، والجرافيك من تصميم أحمد السرجاني، وقام بمكساج الفيلم إبراهيم عبدالعزيز، وتصحيح الألوان طارق نظير، وتصميم البوستر هيثم الباجوري.

وتناول الفيلم مشوار ومسيرة بليغ حمدى الفنية، التى تركت بصمة وتاريخ فنى غير من ملامح الأغنية المصرية.

وشارك في بطولة الفيلم كل من الفنان على الحجار والفنانة عفاف راضى، وهم من أهم المواهب الفنية التى نجح الموسيقار الراحل فى اكتشافهم ومنحهم الفرصة للظهور لأول مرة.

ورصد الفيلم نشأة بليغ حمدي الفنية وكيف كانت لها تأثير كبير على عبقريته الموسيقية، التى تركت إرث كبير من الأغانى المصرية، التى مازالت باقية حتى الآن.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية ماجدة موريس لمناقشة الفيلم مع الجمهور، ويشرف علي فعاليات العرض الناقد السينمائي احمد النبوي.

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