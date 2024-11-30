تعليم الغربية: اعتماد 213 مدرسة من هيئة الجودة

قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية بتكريم ٢١٢ مدرسة من المدارس الحاصلة على شهادة ضمان اعتماد التعليم والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بقاعة المناسبات بنادي المعلمين بطنطا.

أبرز الحضور بتكريم المدارس الحاصلة على الجودة في الغربية

وحضر التكريم الدكتور سراج الديب، مدير إدارة الجودة بالمديرية، والدكتور أحمد الرفاعى مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، ومحمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ولفيف من مديرى عموم الإدارات التعليمية العشر ولفيف من قيادات إدارة الجودة بالمديرية والادارات التعليمية بـ محافظة الغرببة.

بدأ التكريم بالسلام الوطني، تلاه القرآن الكريم، وشعر بعنوان النجاح والتميز ثم كلمة الدكتور سراج الديب مدير إدارة قياس الجودة بـ محافظة الغربية.

وأخيرا كلمة ناصر حسن، وكيل تعليم الغربية والذى تقدم بالشكر لمديرى الجودة بالمديرية،والإدارات التعليمية العشر،

كما هنأ مديرى المدارس الحاصلة على الإعتماد، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح والتميز.

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