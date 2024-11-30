الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الغربية: اعتماد 213 مدرسة من هيئة الجودة

تعليم الغربية،اعتماد
تعليم الغربية،اعتماد ٢١٣ مدرسة جديدة بالغربية

قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية بتكريم ٢١٢ مدرسة من المدارس الحاصلة على شهادة ضمان اعتماد التعليم والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بقاعة المناسبات بنادي المعلمين بطنطا.  

محافظ الغربية يوافق على اعتماد الأحوزة العمرانية لـ16 قرية و40 عزبة

من سوهاج للغربية، عم ناجي أشهر بائع سبح في مولد السيد البدوي (فيديو)

أبرز الحضور بتكريم المدارس الحاصلة على الجودة في الغربية 

وحضر التكريم الدكتور سراج الديب، مدير إدارة الجودة بالمديرية، والدكتور أحمد الرفاعى مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، ومحمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ولفيف من مديرى عموم الإدارات التعليمية العشر ولفيف من قيادات إدارة الجودة بالمديرية والادارات التعليمية بـ محافظة الغرببة

بدأ التكريم بالسلام الوطني، تلاه القرآن الكريم،  وشعر بعنوان النجاح والتميز ثم كلمة الدكتور سراج  الديب مدير إدارة قياس الجودة بـ محافظة الغربية.

وأخيرا كلمة  ناصر حسن، وكيل تعليم الغربية والذى تقدم بالشكر لمديرى الجودة بالمديرية،والإدارات التعليمية العشر،  

كما هنأ مديرى المدارس الحاصلة على الإعتماد،  متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح والتميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يوافق على اعتماد الأحوزة العمرانية لـ16 قرية و40 عزبة

نائب محافظ الغربية يفتتح مسجد الخطيب في بسيون

الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة بترعة طريق "شرشابة ـ طنطا"

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة في ترعة بطريق "شرشابة ـ طنطا"

الأكثر قراءة

لحضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر، الأهلي يكشف حقيقة توقيع غرامة على إمام عاشور

كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور)

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو)

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

تعرف على هواتف آيفون وأجهزة آيباد الداعمة للشريحة الإلكترونية ESIM

منوعات

المزيد

البحث عن صاحبة حذاء سندريلا 2024

اطلع للنور، مبادرة لدعم الحرف اليدوية والفنون التراثية بسوق الفسطاط (صور)

نكهات العالم الافتراضي، جهاز يتيح تذوق الطعام عبر الشاشة

محاولات لاسترجاع 569 مليون جنيه إسترليني ضاعت بسبب إلقاء قرص صلب بالنفايات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 30- 11- 2024

سعر كيلو السكر اليوم السبت 30-11-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط التقدم لإعارات المعلمين 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القارعة وفضلها والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إزالة شعر الوجه في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية