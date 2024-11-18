الإثنين 18 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ستكونون وحدكم، نتنياهو يكشف تهديدات بايدن بشأن اجتياح رفح الفلسطينية بريا

نتنياهو وبايدن، فيتو
نتنياهو وبايدن، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية هددت تل أبيب بوقف تزويدها بالسلاح إن أقدمت على دخول رفح الفلسطينية، مضيفا: "لكننا رفضنا التهديد ودخلنا".

وأضاف نتنياهو: الإدارة الأمريكية عارضت دخول قواتنا إلى مدينة رفح الفلسطينية وبايدن قال لي شخصيا "إن دخلتم ستكونون وحدكم".

صفقة التبادل لإعادة الأسري من قطاع غزة

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس هي العائق أمام إتمام صفقة التبادل لإعادة الأسري من قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو أن "وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكيين أكدا ضرورة ممارسة ضغوط على حماس للتنازل عن شروطها".

أجهزة الاحتلال الأمنية ترجح بقاء 51 أسيرا في غزة أحياء من أصل 101

وأمس، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأن تقديرات أجهزة الاحتلال الأمنية تشير إلى أن من بين الأسري الإسرائيليين الـ 101 في قطاع غزة 51 منهم على قيد الحياة.

مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781 آخرين بجروح خطيرة

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

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