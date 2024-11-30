الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

خبير تكنولوجيا معلومات: دعم التيك توك يأتي من كروت بنكية مسروقة

التيك توك، فيتو
التيك توك، فيتو

قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات: إن كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي لديها سياسة الاستخدام، مشيرًا إلى أن معظم هذه السياسات تتوافق مع القوانين الخاصة بمختلف الدول.

سلوك وسياسة التيك توك 

وأضاف، أن الإعلانات الخاصة بتطبيقات المواعدة مصرح بها في بعض الدول، والبعض الآخر من الدول يمنع  هذه الإعلانات، مشيرًا إلى أن التيك توك يغض الطرف عما يحدث في المنصة، حتى إذا كان يخالف لسياسة الاستخدام لتحقيق أكبر معدل من الربح.

ولفت إلى أن وضع ضوابط لما يظهر على اللايف على منصات التواصل الاجتماعي أمر صعب على الإطلاق، لأن الكلام يظهر بصورة مباشرة في نفس اللحظة بدون رقابة مسبقة.

 

دعم التيك توك وجرائم غسيل الأموال

ولفت إلي أن الكثير من الفتيات اللاتي يحصلن على الدعم من خلال منصة التيك توك يشاركن في جرائم غسيل الأموال، أو يحصلن على دعم مادي من خلال كروت بنكية مسروقة.

برلماني يفجر مفاجأة بشأن أموال التيك توك في مصر ويطالب بحجبه

طلب إحاطة بالبرلمان لحجب التيك توك في مصر

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حقك مع المشاكس"، الذي يقدمه هيثم بسام والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الأموال تأتي في الأغلب عبر التيك توك من خارج مصر، مشيرًا إلى أن فتح التيك توك فرع في مصر خلال الفترة المقبلة يعتبر بارقة أمل، لأن هذا يساهم في فرض الدولة السيطرة عليه، وتطبيق الغرامات عند المخالفة.

وأكد أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كان أمرا مهما، لأنه اعترف بالأدلة الإلكترونية بصورة لم تكن تحدث من قبل.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التيك توك القاهرة والناس منصات التواصل الاجتماعي غسيل الاموال دعم التيك توك

مواد متعلقة

برلماني يفجر مفاجأة بشأن أموال التيك توك في مصر ويطالب بحجبه

مها أحمد تصدم الجمهور من جديد بالحديث عن أرباح التيك توك

طلب إحاطة بالبرلمان لحجب التيك توك في مصر

الأكثر قراءة

لحضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر، الأهلي يكشف حقيقة توقيع غرامة على إمام عاشور

كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور)

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

منافس الأهلي المحتمل، بوتافوجو بطلًا تاريخيًا لكأس ليبرتادوريس بعد الفوز على أتليتكو مينيرو

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو)

منوعات

المزيد

البحث عن صاحبة حذاء سندريلا 2024

اطلع للنور، مبادرة لدعم الحرف اليدوية والفنون التراثية بسوق الفسطاط (صور)

نكهات العالم الافتراضي، جهاز يتيح تذوق الطعام عبر الشاشة

محاولات لاسترجاع 569 مليون جنيه إسترليني ضاعت بسبب إلقاء قرص صلب بالنفايات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 30- 11- 2024

سعر كيلو السكر اليوم السبت 30-11-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط التقدم لإعارات المعلمين 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القارعة وفضلها والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إزالة شعر الوجه في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية