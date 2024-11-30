خبير تكنولوجيا معلومات: دعم التيك توك يأتي من كروت بنكية مسروقة

قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات: إن كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي لديها سياسة الاستخدام، مشيرًا إلى أن معظم هذه السياسات تتوافق مع القوانين الخاصة بمختلف الدول.

سلوك وسياسة التيك توك

وأضاف، أن الإعلانات الخاصة بتطبيقات المواعدة مصرح بها في بعض الدول، والبعض الآخر من الدول يمنع هذه الإعلانات، مشيرًا إلى أن التيك توك يغض الطرف عما يحدث في المنصة، حتى إذا كان يخالف لسياسة الاستخدام لتحقيق أكبر معدل من الربح.

ولفت إلى أن وضع ضوابط لما يظهر على اللايف على منصات التواصل الاجتماعي أمر صعب على الإطلاق، لأن الكلام يظهر بصورة مباشرة في نفس اللحظة بدون رقابة مسبقة.

دعم التيك توك وجرائم غسيل الأموال

ولفت إلي أن الكثير من الفتيات اللاتي يحصلن على الدعم من خلال منصة التيك توك يشاركن في جرائم غسيل الأموال، أو يحصلن على دعم مادي من خلال كروت بنكية مسروقة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حقك مع المشاكس"، الذي يقدمه هيثم بسام والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الأموال تأتي في الأغلب عبر التيك توك من خارج مصر، مشيرًا إلى أن فتح التيك توك فرع في مصر خلال الفترة المقبلة يعتبر بارقة أمل، لأن هذا يساهم في فرض الدولة السيطرة عليه، وتطبيق الغرامات عند المخالفة.

وأكد أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كان أمرا مهما، لأنه اعترف بالأدلة الإلكترونية بصورة لم تكن تحدث من قبل.



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