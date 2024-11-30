الأحد 01 ديسمبر 2024
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سياسة

برلماني يفجر مفاجأة بشأن أموال التيك توك في مصر ويطالب بحجبه

التيك توك، فيتو
التيك توك، فيتو

طالب النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، بحجب تطبيق  التيك توك في مصر كونه يتسبب في تدمير الأجيال، ويعمل على إفساد المجتمع، ويضرب النسيج الاجتماعي ويعمل على إظهار الأم المصرية بصورة غير لائقة.

 

بوابة لغسيل الأموال في مصر

وقال: إن هناك ضرورة للرقابة على الأموال التي تأتي عبر التيك توك، لأنه قد يكون بوابة لغسيل الأموال في مصر، ومن ثم يتم استخدام هذه الأموال للقيام ببعض الأعمال الإجرامية.

حجب فرنسا والهند للتيك توك

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه فهمي بهجت، أن فرنسا والهند حجبت الـتيك توك بسبب خطورته على أمن المعلومات، خلاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لحجبه خلال الفترة المقبلة.

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دور الأعلى لتنظيم الإعلام

وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو صاحب إعطاء التراخيص لمثل هذه المنصات وفقًا للدستور والقانون المصري، لافتًا إلى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للإعلام لحظر هذه المنصة.
 

وتقدم عصام دياب عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة لمجلس النواب لإغلاق تطبيق تيك توك في مصر.

وقال النائب عصام دياب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يطالب فيه بحجب منصة التيك توك عن مصر وبشكل نهائي وقطعي.

 

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