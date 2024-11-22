الجمعة 22 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مها أحمد تصدم الجمهور من جديد بالحديث عن أرباح التيك توك

مها أحمد، فيتو
مها أحمد، فيتو

 عادت الفنانة مها أحمد، لتثير الجدل من جديد بتصريحاتها، وذلك من خلال الكشف عن التغير الذى شهده الوسط الفني في الآونة الأخيرة.

في هذا السياق، كتبت مها أحمد، على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام: زمان الواحد كان بيحلم يلعب دور قدام الأستاذ أحمد زكي والأستاذ عادل إمام دلوقتي الواحد بيحلم يلعب جولة قدام مذيعين كبار ومنتجين وأصحاب قنوات وفنانين ومطربين وصحفيين على التيك توك.

وأضافت: كبسو كبسو.. الحمدلله على نعمة الصحة، أكل العيش مر وأنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد.

 

على الجانب الآخر، كانت الفنانة مها أحمد  قد طرحت صورة تجمعها بزوجها مجدي كامل من داخل مكتب المحامي الخاص بهما لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تعدى بالسب والقذف على شخصها وشخص زوجها.

وهاجمت الفنانة مها أحمد متابعيها عبر تطبيق تيك توك بسبب هجومهم عليها لاستخدامها التطبيق بهدف الربح فقط.

وقررت مها أحمد الخروج عن صمتها لترد بقوة على متابعيها فى بث مباشر لها قائلة: "أنا جِبِلة.. مبيحوقش فيا أي تنمر.. أنا بسف على السفافين وشغلي على التيك توك وأي برنامج مش هسيبه.. طول ما في فلوس مش هسيبه.. لأنك مش هتنفعيني".

 

وتابعت بقولها: أنتوا متنمرين.. أنتوا لسانكم قليل الأدب.. مش هتقولوا دي ست بـ 100 راجل وبتشتغل وأي مكان فيه فلوس أنا قاعدة"، وتابعت "هاخد الفلوس.. أتفسح.. أتدلع.. وهكيدكم".

 

واعتبرت مها أحمد أن ظهورها على "تيك توك" مهم للحصول على الأموال، والقدرة على "إيجاد الدواء" حينما تحتاجه.

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