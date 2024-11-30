نيوكاسل يتعادل مع كريستال بالاس 1-1 في مباراة قوية بالدوري الإنجليزي

تعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع نظيره كريستال بالاس بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل لـ نيوكاسل اللاعب مارك جويهي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53، فيما تعادل كريستال بالاس عن طريق دانييل مونوز ميجيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل نيوكاسل أمام كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس أمام نيوكاسل

مباراة برايتون وساوثهامبتون

وفي افتتاح الجولة 13 تعادل فريق برايتون مع نظيره ساوثهامبتون بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فريق برايتون عن طريق لاعبه ميتوما في الدقيقة 29 من الشوط الأول من المباراة، فيما تعادل لفريق ساوثهامبتون اللاعب فلين داوزن في الدقيقة 59.

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