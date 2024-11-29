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رياضة

تشكيل مباراة برايتون وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

برايتون
برايتون

الدوري الإنجليزي، أعلن فريقا برايتون وساوثهامبتون تشكيل فريقيهما للمباراة التي تجمع بينهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل برايتون أمام ساوثهامبتون

تشكيل ساوثهامبتون أمام برايتون 

موعد مباراة برايتون وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 

وتقام مباراة برايتون ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برايتون وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 

وتبث مباراة برايتون مع ساوثهامبتون، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الوكيل الحصري في المنطقة العربية لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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برايتون ساوثهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

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