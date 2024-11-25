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رياضة

نيوكاسل يسقط في ملعبه أمام وست هام 0/2 بالدوري الإنجليزي

وست هام، فيتو
وست هام، فيتو

انتهت مباراة فريق نيوكاسل يونايتد ضد ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 0/2، في اللقاء الذي جرى مساء الإثنين، على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج. 

سجل هدفي وست هام في شباك نيوكاسل، توماس سوسيك في الدقيقة 10، أرون وان بيساكا في الدقيقة 53.

 

تشكيل نيوكاسل ضد وست هام

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: فالينتينو ليفرامينتو، فابيان شار، ليويد كيلي، لويس هال.

خط الوسط: برونو جيمارايش، شون لونجستاف، جوي ويلوك.

خط الهجوم: أنتوني جوردون، جولينتون، ألكسندر إيزاك.

 

تشكيل وست هام أمام نيوكاسل 

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، جان كلير توديبو، ماكسيميليان كيلمان، إيمرسون بالميري.

خط الوسط: كارلوس سولر، توماس سوسيك، جارود بوين، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: سامرفيل، ميشيل أنطونيو.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح أمام ساوثهامبتون 

إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 12 هدفًا

محمد صلاح ليفربول 10 أهداف

بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف

كريس وود نوتنجهام فورست 8 أهداف

كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 7 أهداف

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 7 أهداف

داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 6 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 6 أهداف

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