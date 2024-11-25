نيوكاسل يسقط في ملعبه أمام وست هام 0/2 بالدوري الإنجليزي
انتهت مباراة فريق نيوكاسل يونايتد ضد ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 0/2، في اللقاء الذي جرى مساء الإثنين، على ملعب سانت جيمس بارك، في ختام مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.
سجل هدفي وست هام في شباك نيوكاسل، توماس سوسيك في الدقيقة 10، أرون وان بيساكا في الدقيقة 53.
تشكيل نيوكاسل ضد وست هام
حراسة المرمى: نيك بوب.
خط الدفاع: فالينتينو ليفرامينتو، فابيان شار، ليويد كيلي، لويس هال.
خط الوسط: برونو جيمارايش، شون لونجستاف، جوي ويلوك.
خط الهجوم: أنتوني جوردون، جولينتون، ألكسندر إيزاك.
تشكيل وست هام أمام نيوكاسل
حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.
خط الدفاع: آرون وان بيساكا، جان كلير توديبو، ماكسيميليان كيلمان، إيمرسون بالميري.
خط الوسط: كارلوس سولر، توماس سوسيك، جارود بوين، لوكاس باكيتا.
خط الهجوم: سامرفيل، ميشيل أنطونيو.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح أمام ساوثهامبتون
إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 12 هدفًا
محمد صلاح ليفربول 10 أهداف
بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف
كريس وود نوتنجهام فورست 8 أهداف
كول بالمر تشيلسي 7 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 7 أهداف
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 7 أهداف
داني ويلبيك برايتون 6 أهداف
ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 6 أهداف
يوان ويسا برينتفورد 6 أهداف
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