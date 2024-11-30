رئيس الوزراء: مدينة النيل الطبية أكبر مشروع في تاريخ وزارة الصحة.. ومواصلة تطبيق سياسة سعر الصرف المرن لدعم الاقتصاد

تصريحات رئيس الوزراء اليوم، في تصريحات تلفزيونية أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب جولته التفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة والقاهرة، أعلن عن تفاصيل هامة بشأن المشروعات القومية في قطاع الصحة، وتأثير السياسات الاقتصادية الأخيرة على الموارد المالية للدولة، خصوصًا فيما يتعلق بدعم الصناعة والسياحة لزيادة إيرادات العملة الأجنبية.

مشروعات طبية عملاقة في قطاع الصحة

أشار رئيس الوزراء إلى أعمال التطوير الجارية في خمس مستشفيات رئيسية، مؤكدًا أن هذه المشروعات لا تقتصر على تحسين المنشآت القائمة، بل تشمل بناء صروح طبية جديدة بالكامل. وأضاف أن مشروع إنشاء "مدينة النيل الطبية" بمستشفى معهد ناصر سيكون الأضخم في تاريخ وزارة الصحة، حيث يهدف إلى زيادة عدد الأسرة إلى أكثر من 2000 سرير، ما يعزز الخدمات الصحية على مستوى عالمي.

أهمية تطبيق سياسة سعر الصرف المرن

تناول رئيس الوزراء تأثير سياسة سعر الصرف المرن التي بدأت منذ مارس الماضي، مشيرًا إلى أن الحركة في سعر الدولار ظلت في حدود 4-5%.

وأكد أن هذه السياسة تساعد في جذب تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، ما يسهم في القضاء على السوق السوداء وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة.

خطط طموحة لدعم قطاعات الصناعة والسياحة

تحدث مدبولي عن الجهود المبذولة لدعم قطاع الصناعة لزيادة معدلات التصدير، مشيرًا إلى مشروعات تحسين البنية التحتية للصناعة وتوفير التسهيلات للمستثمرين.

وفي قطاع السياحة، أوضح أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر السياحة واستهداف أسواق جديدة، رغم التحديات الإقليمية، لتحقيق نمو كبير في أعداد السائحين.

الإيرادات الاستراتيجية ومواجهة الفجوة المالية

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على زيادة إيراداتها من موارد استراتيجية مثل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشدد على أن الحكومة تتخذ يوميًا قرارات لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز الإيرادات الدولارية ويقلل الفجوة بين الاحتياجات والموارد.

رسالة تفاؤل بالمستقبل

اختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تعمل بخطى سريعة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تلبي تطلعات المواطنين وتوفر حياة كريمة للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.