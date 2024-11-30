الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء: مشروع "مدينة النيل الطبية" سيكون الأضخم في تاريخ وزارة الصحة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

تصريحات رئيس الوزراء اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع "مدينة النيل الطبية" الذي يتم تنفيذه حاليًا سيكون الأضخم في تاريخ وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في القطاع الطبي على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة، التي رافقه خلالها عدد من المسؤولين في مقدمتهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.

 

وأوضح مدبولي أن "مدينة النيل الطبية" ستكون مركزًا طبيًا متكاملًا، يشمل مستشفى معهد ناصر والمرافق الطبية المرتبطة به، لتقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب أحدث المعايير العالمية في الرعاية الصحية. 

وأضاف أن المشروع سيتضمن توسعات ضخمة في البنية التحتية ويشمل إنشاء مبان جديدة لتلبية زيادة عدد المرضى وتوفير أكثر من 2000 سرير، ما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتطوير منشآت القطاع الصحي في مصر، ويُعد تتويجًا للتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد على ضرورة تطوير وتوسيع مرافق الصحة لتوفير خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

كما نوه إلى أن "مدينة النيل الطبية" ستكون نقطة انطلاق لمشروعات صحية ضخمة قادمة في كافة أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن هذه المشاريع تتماشى مع خطط الحكومة لتحسين مستوى الخدمات الصحية وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات لتلبية احتياجات النمو السكاني الكبير.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من مشروعات تطوير القطاع الصحي في مصر، التي تشمل مستشفيات ومراكز طبية جديدة، بالإضافة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي سيُنفذ في عدد من المحافظات خلال السنوات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الصحي في مصر تصريحات رئيس الوزراء اليوم تصريحات رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء اليوم رئيس الوزراء مجلس الوزراء محافظ القاهرة محافظ الجيزة مستشفى معهد ناصر وزارة الصحة معهد ناصر

مواد متعلقة

مدبولي: تطبيق سياسة سعر الصرف المرن يحقق استدامة للاقتصاد المصري

رئيس الوزراء: شراكة عالمية لتحويل مستشفى أورام دار السلام لمركز عالمي لعلاج الأورام

مدبولي: إنشاء مدينة النيل الطبية سيحدث طفرة في تقديم الخدمات الصحية

مدبولي يتفقد أعمال التطوير والإنشاءات للمدينة الطبية بمستشفى معهد ناصر

مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد (صور)

رئيس الوزراء: تحويل مستشفى "هرمل" إلى مركز متكامل لعلاج السرطان

مدبولي يتفقد أعمال التطوير بمستشفى دار السلام للأورام

رئيس الوزراء يتفقد إنشاءات المبنى الجديد لمستشفى بولاق الدكرور العام

الأكثر قراءة

لحضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر، الأهلي يكشف حقيقة توقيع غرامة على إمام عاشور

كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور)

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو)

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

منافس الأهلي المحتمل، بوتافوجو بطلًا تاريخيًا لكأس ليبرتادوريس بعد الفوز على أتليتكو مينيرو

منوعات

المزيد

البحث عن صاحبة حذاء سندريلا 2024

اطلع للنور، مبادرة لدعم الحرف اليدوية والفنون التراثية بسوق الفسطاط (صور)

نكهات العالم الافتراضي، جهاز يتيح تذوق الطعام عبر الشاشة

محاولات لاسترجاع 569 مليون جنيه إسترليني ضاعت بسبب إلقاء قرص صلب بالنفايات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 30- 11- 2024

سعر كيلو السكر اليوم السبت 30-11-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط التقدم لإعارات المعلمين 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القارعة وفضلها والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إزالة شعر الوجه في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية