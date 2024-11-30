رئيس الوزراء: مشروع "مدينة النيل الطبية" سيكون الأضخم في تاريخ وزارة الصحة

تصريحات رئيس الوزراء اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع "مدينة النيل الطبية" الذي يتم تنفيذه حاليًا سيكون الأضخم في تاريخ وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في القطاع الطبي على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة، التي رافقه خلالها عدد من المسؤولين في مقدمتهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.

وأوضح مدبولي أن "مدينة النيل الطبية" ستكون مركزًا طبيًا متكاملًا، يشمل مستشفى معهد ناصر والمرافق الطبية المرتبطة به، لتقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب أحدث المعايير العالمية في الرعاية الصحية.

وأضاف أن المشروع سيتضمن توسعات ضخمة في البنية التحتية ويشمل إنشاء مبان جديدة لتلبية زيادة عدد المرضى وتوفير أكثر من 2000 سرير، ما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتطوير منشآت القطاع الصحي في مصر، ويُعد تتويجًا للتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد على ضرورة تطوير وتوسيع مرافق الصحة لتوفير خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

كما نوه إلى أن "مدينة النيل الطبية" ستكون نقطة انطلاق لمشروعات صحية ضخمة قادمة في كافة أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن هذه المشاريع تتماشى مع خطط الحكومة لتحسين مستوى الخدمات الصحية وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات لتلبية احتياجات النمو السكاني الكبير.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من مشروعات تطوير القطاع الصحي في مصر، التي تشمل مستشفيات ومراكز طبية جديدة، بالإضافة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي سيُنفذ في عدد من المحافظات خلال السنوات المقبلة.

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