الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شوط أول سلبي بين كريستال بالاس ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل وكريستال
نيوكاسل وكريستال بالاس

تعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع نظيره كريستال بالاس بنتيجة 0-0 ، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل نيوكاسل أمام كريستال بالاس 

Newcastle United v Crystal Palace: Pope, Schär, Joelinton, Tonali, Gordon, Isak, Hall, Livramento, Willock, Burn, Bruno.

تشكيل كريستال بالاس أمام نيوكاسل 

مباراة برايتون وساوثهامبتون

وفي افتتاح الجولة 13 تعادل فريق برايتون مع نظيره ساوثهامبتون بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فريق برايتون عن طريق لاعبه ميتوما في الدقيقة 29 من الشوط الأول من المباراة، فيما تعادل لفريق ساوثهامبتون اللاعب فلين داوزن في الدقيقة 59.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستال بالاس الدوري الانجليزي نيوكاسل يونايتد مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل

مواد متعلقة

برشلونة يواصل السقوط في الدوري الإسباني ويخسر من لاس بالماس 2-1 (صور)

أزمة تجديد زيزو عرض مستمر في الزمالك.. الحديث عن 100 مليون جنيه (فنكوش).. والحقيقة الكاملة لعرض السعودية

برايتون يتعادل مع ساوثهامبتون 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

يد الزمالك يفوز على الطيران في دوري المحترفين

قبل مباراتهما بالدوري، الزمالك يتفوق على غزل المحلة في القيمة السوقية بخمسة أضعاف

سيدات طائرة الزمالك يفزن على الزهور في الدوري الممتاز

بعد إصابة المثلوثي، موقف الونش من المشاركة أساسيا مع الزمالك أمام غزل المحلة

أرقام الونش مع الزمالك بعد جاهزيته للمشاركة مع الفريق

الأكثر قراءة

لحضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر، الأهلي يكشف حقيقة توقيع غرامة على إمام عاشور

كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور)

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

منافس الأهلي المحتمل، بوتافوجو بطلًا تاريخيًا لكأس ليبرتادوريس بعد الفوز على أتليتكو مينيرو

بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو)

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

منوعات

المزيد

البحث عن صاحبة حذاء سندريلا 2024

اطلع للنور، مبادرة لدعم الحرف اليدوية والفنون التراثية بسوق الفسطاط (صور)

نكهات العالم الافتراضي، جهاز يتيح تذوق الطعام عبر الشاشة

محاولات لاسترجاع 569 مليون جنيه إسترليني ضاعت بسبب إلقاء قرص صلب بالنفايات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 30- 11- 2024

سعر كيلو السكر اليوم السبت 30-11-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط التقدم لإعارات المعلمين 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القارعة وفضلها والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إزالة شعر الوجه في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية