انقطاع المياه 6 ساعات عن هذه القرى بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية اليوم، عن انقطاع وضعف المياه عن بعض المناطق بالمحافظة، وذلك نظرا أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر (٧٠٠مم) ك ٣٤ الطريق الساحلى القبلى لتعارضة مع مشروع تطوير محور أبو ذكرى.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنه نظرا لأعمال ترحيل الخط الناقل للمياه مما سيؤدى إلى ضعف وانقطاع عن المناطق الآتية/ قرية أبو صير قبلى وبحرى من ك ٣٠ حتى ك٦٢.

مياه الشرب بالإسكندرية

وأضافت الشركة، أن انقطاع المياه سيبدأ من اليوم السبت لحين الانتهاء من كافة الأعمال والتى سوف تنتهى خلال ٦ ساعات، موضحا أن سوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الترحيل.

مياه الإسكندرية تواصل حملاتها لإزالة التعديات على شبكة المياه بالمناطق التابعة لفرع أبوقير

على الجانب الآخر، قامت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتنفيذ حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب في المناطق التابعة لفرع أبوقير، وبإشراف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، وبمشاركة إدارة المتابعة الميدانية.

أسفرت هذه الحملات عن قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة) عن العقارات المخالفة والتى تستخدم مياه الشرب بطريقة غير قانونية بمنطقة عزبة الرحمانة بأبوقير، كما تم تحصيل المستحقات المالية من العقارات المتعاقدة والمواطنين، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المخالفين.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على أهمية هذه الحملات في الحفاظ على موارد المياه وضمان حصول جميع المشتركين على الخدمات بصورة قانونية وعادلة، كما أشار إلى أن الشركة مستمرة في الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية.

وتدعو الشركة كافة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام مياه الشرب والتوجه إلى الفروع التجارية لتقنين أوضاعهم وتجنب التعديات، وذلك لضمان استمرار الخدمات بأفضل جودة.

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