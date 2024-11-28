نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة سوهاج اليوم الخميس بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية عن الأمن السيبرانى لـ 101 موظف من العاملين بديوان المحافظة بمختلف والوحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.



تدريب 101 من العاملين بمحافظة سوهاج على أجهزة الحاسب وشبكات الإنترنت

وأكد الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ خلال افتتاحه للبرنامج التدريبى أن الهدف من هذه الدورة التدريبية هو تدريب المشاركين على فهم قواعد وأسس وعناصر الأمن السيبراني والتهديدات المختلفة التي تهدد مستخدمي نظم المعلومات من العاملين بالوحدات الإدارة المحلية بالمحافظة وتوضيح جوانب الحماية القانونية للأمن السيبراني ومحاوره، وفهم ماهية هجمات الفدية وتحليلها وكيفية ارتكابها وأشهر أنواعها بالإضافة إلى توضيح جهود الدولة للحماية من الهجمات السيبرانية.

توضيح جهود الدولة للحماية من الهجمات السيبرانية

وأضاف حاتم مزيد مدير عام الموارد البشرية بأن هذه الدورة التدريبية تم تقسيمها لمجموعتين بواقع 50 متدربًا لكل مجموعة، وفي نهاية فترة التدريب تم انتقاء 12 منهم لتدريبهم على برنامج تدريبى مصغر عن إعداد مدربين tot يمكنهم من نقل الخبرات إلى زملائهم فى وحداتهم وجهات عملهم.

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