رئيس الإنجيلية: الكتابة تساهم في صياغة رؤى جديدة للعالم والحياة

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حفل إطلاق "دار رجاء للجميع" للترجمة والنشر والتوزيع، التابعة لمجلس التربية بسنودس النيل الإنجيلي، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وعدد من الشخصيات العامة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور القس أندريه زكي أهمية هذا المشروع في دعم النشر المسيحي وتعزيز التلمذة والتوعية الروحية، مشيرًا إلى "أن النشر ليس مجرد وسيلة لنقل المعرفة، بل هو رسالة تتجاوز الكلمات لتساهم في بناء الفكر والوجدان".

وأضاف: "إن إطلاق دار رجاء للجميع يمثل خطوة محورية نحو توفير موارد لاهوتية وفكرية تدعم قادة الكنائس وتعزز من حضور الفكر المسيحي المستنير. كما أن الكتابة، بكل أشكالها، تساهم في صياغة رؤى جديدة للعالم والحياة، وتفتح آفاقًا للتفكير الإبداعي الذي يُحدث تغييرًا حقيقيًّا في المجتمع".

السنودس الإنجيلي يولي اهتماما بالتعليم اللاهوتي

من جانبه، أوضح الدكتور القس راضي عطالله، المدير العام للدار، أن "دار رجاء للجميع" تهدف إلى تقديم محتوى لاهوتي وفكري يخدم الكنيسة والمجتمع، مع التركيز على دعم المؤلفين الشباب وتوفير منصات نشر متعددة. وأضاف: "الدار تسعى لأن تكون منبرًا لنشر الفكر الكتابي وتعزيز التعليم اللاهوتي، مع جمعها بين مجالات متعددة في الكتابة، من اللاهوت إلى الأدب والتنمية، بما يعكس رؤية جديدة للعالم والحياة".

كما قال القس سهيل سعود، راعي الكنيسة المشيخية في بيروت، خلال كلمته بالإشادة بالدور الحيوي للدار في دعم النشر المسيحي وتطوير الموارد اللاهوتية، متمنيًا المزيد من النجاحات والتوسع في تقديم محتوى يخدم الكنائس في مختلف الدول العربية.

وأكد القس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الإنجيلي، "المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم اللاهوتي ودعم مبادرات النشر"، مشيرًا إلى أن "إطلاق دار النشر يأتي ضمن خطة المجلس لتوفير موارد تلبي احتياجات الكنيسة".

وقال: “هذا المشروع يعزز رسالتنا في إعداد قادة قادرين على خدمة الكنيسة والمجتمع، ويشكل إضافة نوعية لحركة النشر المسيحي”.



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