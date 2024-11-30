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رياضة

الدوري الإسباني، ريال مايوركا يخطف فوزا غاليا من فالنسيا بنتيجة 2-1

مايوركا، فيتو
مايوركا، فيتو

الدوري الإسباني، فاز فريق ريال مايوركا علي فريق فالنسيا بنتيجة 2-1 من المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مايوركا سون مويكس، في الجولة الخامسة عشر من  الدوري الإسباني.

 

مباراة فالنسيا وريال مايوركا 

وأحرز هدف التقدم لفريق فالنسيا اللاعب لويس ريوخا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم تعادل ريال مايوركا عن طريق سايل لارين في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول ثم أحرز عبدون براتس الهدف الثاني لمايوركا في الدقيقة 81.

 

تشكيل فالنسيا أمام ريال مايوركا 

 

تشكيل ريال مايوركا أمام فالنسيا 

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