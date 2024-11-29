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محافظات

نائب محافظ الغربية يفتتح مسجد الخطيب في بسيون

افتتاح مسجد الخطيب
افتتاح مسجد الخطيب ببسيون

أناب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نائبه الدكتور محمود عيسى لافتتاح مسجد الخطيب بمركز بسيون، في احتفالية شهدت حضورًا كبيرًا من أهالي بسيون الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بهذه الخطوة التي تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالمشروعات الخدمية والدينية.

 جاء ذلك بحضور الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف، إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

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دعم المشروعات الخدمية والتنموية  

ونقل الدكتور محمود عيسى تحيات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الذي يحرص دائمًا على دعم المشروعات الخدمية والتنموية التي تخدم المواطنين مشيرا الى ان افتتاح مسجد الخطيب اليوم يأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير وتجديد دور العبادة، بما يليق بمكانتها الروحية ودورها في نشر قيم التسامح والمحبة”.

توفير بيئة مهيأة للعبادة وتعزيز دور المساجد 

وأضاف نائب محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في التعاون مع وزارة الأوقاف لاستكمال خطط التطوير التي تشمل مساجد أخرى، مما يسهم في توفير بيئة مهيأة للعبادة وتعزيز دور المساجد كمراكز لنشر الثقافة الدينية الصحيحة.

الجندي: حريصون على الارتقاء بجميع الخدمات

من جهته، أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن سعادته بافتتاح هذا المسجد الذي يعد إضافة هامة لبسيون، مؤكدًا حرص المحافظة على الارتقاء بكافة الخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف أن دور العبادة يمثل أحد ركائز بناء المجتمع، ونسعى دائمًا لتقديم الدعم الكامل لتطويرها بما يلبي احتياجات المواطنين”.

 

 

 

 

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