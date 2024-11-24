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محافظات

صحة الغربية: افتتاح مستشفى طنطا الجديدة قريبًا

تجهيز مستشفى طنطا
تجهيز مستشفى طنطا الجديده

قال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية: جاري الانتهاء من تجهيز مستشفى طنطا الجديدة لافتتاحها قريبًا وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وكافة أعمال التجهيزات ومستلزمات التشغيل والصيدلية والمخازن، بالإضافة إلى استكمال الجهاز الإداري والفني والكوادر البشرية من الأطباء، تمهيدًا لافتتاح المستشفى خلال الفترة القادمة.
 

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جاء ذلك خلال تفقده المستشفى صباح الأحد بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأكد الدكتور أسامة، أن المنشآت الطبية شهدت تطورًا كبيرًا نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية في ظل إقامة عدد ضخم من مشروعات البنية التحتية في جميع محافظات الجمهورية، وأن مستشفي طنطا الجديدة ستخدم كافة أهالي محافظة الغربية، والمحافظات المجاورة، وتقدم خدمات الرعاية الصحية في مختلف التخصصات.

 

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