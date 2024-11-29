السبت 30 نوفمبر 2024
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حوادث

رسوم وخطوات استخراج فيش جنائي وأنت في منزلك

رسوم وخطوات استخراج
رسوم وخطوات استخراج فيش جنائي، فيتو

تقدم فيتو للقراء خطوات استخراج الفيش الجنائي أون لاين، والحصول عليه بشكل مستعجل، والأوراق الخاصة لاستخراجه من أقسام الشرطة التابع لها المواطن، والرسوم الخاصة به:

أولا:  خطوات استخراج فيش من أي السجل مدني أون لاين؟

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من هنــــــــــــا

-ثم اختيار قسم الأدلة الجنائية

-ثم النقر على خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية

-ملء البيانات المطلوبة

-دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا، وأخيرًا يحصل المواطن على الفيش الجنائي بصيغة PDF.

 

ثانيا: الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي من قسم الشرطة

-تقديم صورة شخصية حديثة بحجم 4×6.

- بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري

- تقديم شهادة ميلاد للأشخاص دون سن 15.

-تقديم بطاقة إقامة للأجانب المقيمين في مصر.

 

ثالثا: خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل من قسم الشرطة

- الذهاب لقسم أو مركز الشرطة التابع لمحل إقامة راغب الخدمة، للاستعلام عن أدلة الفيش الخاص به.

- إحضار ما يثبت شخصية راغب الخدمة، مثل البطاقة الشخصية، أو جواز سفر. بالنسبة للأجانب المقيمين في مصر،  إحضار بطاقة الإقامة الخاصة بهم

- في حال لم تتجاوز سن 16 عاما، عليك إحضار أصل شهادة الميلاد من السجل المدني للاطلاع عليها.

-شراء النموذج الخاص باستخراج الفيش المستعجل بقيمة 30 جنيهًا فقط.

- بعدها يتم إصدار الفيش في نفس اليوم أو خلال أربع وعشرين ساعة فقط. 

 

رابعا- رسوم الحصول علي فيش جنائي

-أسعار رسوم استخراج الفيش والتشبيه عام 2024 تبلغ 70 جنيهًا.

-ويمكن للمواطنين استخراج فيش جنائي مستعجل برسوم تصل إلى 100 جنيه، حتى يمكن الحصول عليه خلال دقائق قليلة.

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