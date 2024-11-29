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حوادث

ضبط 119 مخالفة شروط الترخيص في حملة مكبرة بمحافظتي القاهرة والجيزة

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة، استهدفت الطرق الصحراوية والرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة  عن ضبط 1197 مخالفة تجاوز سرعات و95 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 46 دراجة نارية مخالفة، 65 مخالفة موقف عشوائي، 119 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور الطرق الصحراوية والرئيسية حملة مكبرة

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