الدوري الفرنسي، لانس يتقدم على ستاد ريمس بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق لانس على ستاد ريمس بهدف دون رد بالشوط الأول على ملعب أوجست ديلاون ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

مباراة لانس وستاد ريمس

أحرز هدف فريق لانس ادريان توماسون في الدقيقة 23.

ترتيب لانس وستاد ريمس

ويحتل ستاد ريمس المركز الثامن في ترتيب جدول الليج برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز التاسع فريق لانس، والذي يمتلك في رصيد 17 نقطة.

القنوات الناقلة لمواجهة ستاد ريمس ولانس في الدوري الفرنسي

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،وتحديدًا على قناة bein sports HD 4.

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