السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الفرنسي، لانس يتقدم على ستاد ريمس بهدف في الشوط الأول

لانس الفرنسي، فيتو
لانس الفرنسي، فيتو

تقدم فريق لانس على ستاد ريمس بهدف دون رد بالشوط الأول على ملعب أوجست ديلاون ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

مباراة لانس وستاد ريمس

أحرز هدف فريق لانس ادريان توماسون في الدقيقة 23.

ترتيب لانس وستاد ريمس

ويحتل ستاد ريمس المركز الثامن في ترتيب جدول الليج برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز التاسع فريق لانس، والذي يمتلك في رصيد 17 نقطة.

القنوات الناقلة لمواجهة ستاد ريمس ولانس في الدوري الفرنسي

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،وتحديدًا على قناة bein sports HD 4.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الفرنسي فريق لانس ستاد ريمس مباراة لانس وستاد ريمس لانس وستاد ريمس

مواد متعلقة

في غياب عبد المنعم، نيس يهزم ستراسبورج في الدوري الفرنسي

بمشاركة مصطفى محمد بديلا، نانت يخسر من لوهافر بثنائية في الدوري الفرنسي (صور)

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل 1-1 مع لانس في الشوط الأول

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية