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رياضة

في غياب عبد المنعم، نيس يهزم ستراسبورج في الدوري الفرنسي

نيس وستراسبورج، فيتو
نيس وستراسبورج، فيتو

قلب نيس، الطاولة على ضيفه ستراسبورج، وهزمه بنتيجة 2-1 في ختام منافسات الجولة 12 من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يحافظ ستراسبورج على تقدمه في الشوط الأول، بهدف ديلاني باكوا في الدقيقة 20.

وقلب نيس، الطاولة على ضيفه في غضون دقائق قليلة خلال أول ربع ساعة من الشوط الثاني، حيث أدرك التعادل بهدف ميلفن بارد في الدقيقة 54.


وانتزع نيس، نقاط المباراة، مستفيدا من هدف ذاتي سجله لوبادي سيلا لاعب ستراسبورج بالخطأ في مرماه بالدقيقة 62 وشهدت المباراة غياب محمد عبد المنعم للإصابة.

ورفع نيس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، بعد 5 انتصارات و5 تعادلات مقابل خسارتين.

أما ستراسبورج فقد تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز 11 من 3 انتصارات و4 تعادلات مقابل 5 هزائم.

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الدوري الفرنسي لكرة القدم الدوري الفرنسي ستراسبورج محمد عبد المنعم

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