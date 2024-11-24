بمشاركة مصطفى محمد بديلا، نانت يخسر من لوهافر بثنائية في الدوري الفرنسي (صور)

فاز فريق لوهافر على مضيفه نانت بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لا البوجوار ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

أهداف مباراة نانت ولوهافر

سجل خوسيه كازيمير هدف التقدم لصالح لوفاهر أمام نانت فى الدقيقة الثانية فيما سجل الهدف الثاني اللاعب نجورا في الدقيقة 72.

تشكيل نانت أمام لوهافر

وتواجد النجم المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه نانت فى مباراة اليوم قبل أن يشارك في الدقيقة 68.

وجاء تشكيل نانت الأساسي أمام لوهافر كالتالي:

ترتيب نانت ولوهافر بالدوري الفرنسي

بهذه النتيجة يحتل فريق نانت المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما ارتفع رصيد لوهافر للنقطة الـ 12 في المركز 14.

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