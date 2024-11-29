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رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين كالياري وهيلاس فيرونا في الشوط الأول

فريق كالياري الايطالي،
فريق كالياري الايطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة كالياري أمام هيلاس فيرونا، التي تجمع الفريقين الآن على ملعب بيت يونيبول معقل الروزوبلو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

تشكيل كالياري أمام هيلاس فيروني

بدأ فريق كالياري مباراته أمام ضيفه هيلاس فيرونا بتشكيل مكون من:

ألين شيري - جبرييل زابا - ييري مينا - سيباستيانو لوبيرتو - نادر زورتيا - رازفان مارين - أنطوان ماكومبو - توماسو أوجيللو - زيتو لوفومبو - جانليوكا لابادولا - روبيرتو بيتشولي 

هيلاس فيرونا، فيتو
هيلاس فيرونا، فيتو

تشكل هيلاس فيرونا أمام كالياري

أما فريق هيلاس فيرونا فبدأ مباراته أمام كالياري بتشكيل مكون من:

لورينز مونتيبو - جاكشون تشاتشوا - دييجو كوبولا - جيانجياكومو مجناني - دوماجوي باراداريتش - سيردار - دانيل سيلفا - دايلون ليفرامينتو - توماش سوسلوف - داركو لازوفيتش - كاسبر تنجيشتيت

واستضاف ملعب ملعب بيت يونيبول، مواجهة كالياري وهيلاس فيرونا، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من الكالتشيو، تحت صافرة الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني.

ويحتل هيلاس فيرونا المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الكالتشيو، برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة، عن فريق كالياري، والذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

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