أبرزها رشوة وزارة التموين وعمر زهران، 8 قضايا تنظرها المحاكم الأسبوع المقبل

تنظر أروقة محاكم الجنايات والجنح الأسبوع المقبل العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الماضية، فيما يلي استعراض لأبرز القضايا التي تنظرها ساحات المحاكم.

محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق



تنظر محكمة جنح الاقتصادية، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

استئناف مكوجي على حكم حبسه



تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، يوم الأحد، استئناف مكوجي على حكم حبسه بتهمة الاعتداء على طفل داخل عقار مهجور.

جدير بالذكر، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مكوجي 15 سنة لاتهمامه بالتعدي على طفل بعابدين.

سرقة محلات الذهب والكنائس



تعقد الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 11 متهما باستهداف محلات الذهب والكنائس.

محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين



تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، يوم الأحد، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع "جمعيتي" بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.

عامل صور زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما



في جلسة 2 ديسمبر، تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، أولى جلسات محاكمة عامل نظافة صور زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما داخل مخزن محل حلواني شهير بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة



تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، يوم الإثنين، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية.

محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار



تستكمل محكمة جنح الجيزة، يوم الثلاثاء، نظر قضية المخرج عمر زهران في اتهامه بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف.

محاكمة مستريح الكمبوندات



تعقد محكمة جنح القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة مستريح الكمبوندات، لاتهامه بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات من مشاهير ورجال أعمال.

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