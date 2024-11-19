موعد محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات مخلة

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية 30 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق المتهمة بنشر فيديوهات مخلة والتحريض على الفسق والفجور، من خلال بث مقاطع فيديو تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.



وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة ( ه. ع )، 4 اتهامات من بينها نشر أخبار كاذبة، نشر فيديوهات خادشة للحياء وهدم قيم المجتمع والأسرة المصرية، والتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات دافعت المتهمة عن نفسها قائلة: "لم ارتكب أي فعل مخالف للقانون".



وكشفت التحريات؛ أنه لم يتم اتهامها سابقًا في أي قضايا مخلة للأداب، وأنها غير مسجلة آداب، لكن سبق اتهامها في قضايا أخرى، وتبين إدانتها في حكمين قضائيين لاتهامها بسب وقذف سيده، عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وكانت أجهزة الأمنية رصدت نشر المتهمة عددا كبيرا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وإنستغرام" تحرض فيها على الفسق والفجور.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر الشهيرة، من داخل شقتها بأحد "كمبوندات" القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور وتم التحفظ على هاتفها المحمول.

بلاغ للنائب العام ضد البلوجر

وقدم محام فى وقت سابق بلاغا للنائب العام ضد المتهمة يتهمها فيه بالتحريض على الفجور وهدم قيم المجتمع.

وأكد المحامي في بلاغه أن تلك الأفعال تقع تحت تأثير قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور، ونشر محتوى غير أخلاقي على الإنترنت.

وأضاف المحامي أنه تقدّم ببلاغه لوجود مخالفة تحت بند جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقًا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإنشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمة، والعقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية.

وتنشر المتهمة فيديوهات تتحدث فيها عن منتجات تجميل وطرق وضع المكياج، وأحدث صيحات الموضة وتعطي نصائح للسيدات، ويتابعها عبر تيك توك 1.2 مليون متابع.

وتظهر المتهمة في الفيديوهات بملابس جريئة وتقدم محتوى خادش للحياء منه الترويج للملابس الداخلية، وأثارت الجدل حول ارتباطها بشاب يدعى حمدي عاشور يصغرها في العمر، حيث ظهرت معه وهى ترتدي ملابس العروس.

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