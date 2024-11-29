حبس معالج روحاني تعدى على سيدة بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام سيدة لمعالج روحاني بالاعتداء عليها والاستيلاء على مبلغ مالي، بعد إيهامها بعلاجها من السحر.

وخلال التحقيقات كشفت السيدة، أن المتهم اعتدى عليها، وأوهمها بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على مبلغ مالي، بحجة علاجها من السحر.

وألقت رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

القبض علي المتهم بالحيزة

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من سيدة اتهمت فيه معالج روحاني بالاحتيال عليها، وأنه اعتدى عليها، وأوهمها بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على مبلغ مالي، بحجة علاجها من السحر.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.