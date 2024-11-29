إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بطهطا بسوهاج

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالشوم والعصى والحجارة بسبب خلافات أولوية المرور بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام

كانت الأجهزة الامنية بسوهاج تلقت إخطارا من قسم شرطة طهطا يفيد بوقوع مشاجرة بين كلا من طرف أول كريم الحربى م 28 عاما وعلى ص.ح زم 28 عاما ورفعت شعبان ع 52 عاما.



إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بطهطا بسوهاج

الطرف الثاني: أنور اشرف ا 26 عاما ومحمد صلاح انور 34 عاما ومحمد ناصر ا 39 عاما والجميع يقيمون بندر طهطا وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام وتم السيطرة على المشاجرة من قبل قسم شرطة طهطا

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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