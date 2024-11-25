وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد عددا من المدارس بإدارتي كاترين وأبورديس التعليمية

تابع عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء انضباط العملية التعليمية بمدرسة الإمام محمد عبد للتعليم للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبورديس التعليمية وتفقد الفصول الدراسية بالمدرسة.

وتابع الكثافات الطلابية بها وطرق شرح المعلمين للدروس ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب وتوجه الى إدارة كاترين التعليمة وتفقد مدرسة الشهيد أحمد حمدى للتعليم الأساسى.



وحرص وكيل المديرية على الاطلاع على كراسات الواجب والحصة والاطلاع على نسب الحضور والغياب للطلاب.



كما توجه الى مدرسة الطرفة للتعليم الأساسى وتابع مدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية داخل الفصول كما أكد على أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب ورفض السلوكيات السلبية.



واشار إلى حرص الوزارة على تكثيف التوعية بالظواهر السلبية ووجههم بتعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب وانتقل الى مدرسة النبى صالح للتعليم الاساسى حرص على متابعة نسب الحضور والاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية ومستوى أداء الطلاب بها ومستوى الطلاب في القرائية، وكذلك دفتر درجات الطلاب للتأكد من رصد وتسجيل مستواهم العلمى



كما تفقد مدرسة السلام الابتدائية تابع مستوى تحصيل الطلاب ومتابعة نسبة الحضور والغياب وشدد وكيل المديرية على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات والإجراءات المتبعة للتقييمات الأسبوعية وأعمال السنة وتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة، وخلق بيئة مدرسية آمنة

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