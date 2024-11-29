السبت 30 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

المندوب الدائم لمصر في جنيف يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان

المندوب الدائم لمصر
المندوب الدائم لمصر في جنيف

التقى السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم ب فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

التزام مصر بتعزيز الإطار الوطني لحقوق الإنسان

تناول الاجتماع التعاون القائم بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار برنامج التعاون الفني وبناء القدرات، والذي يعكس التزام مصر بتعزيز الإطار الوطني لحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال. 

إعداد لجلسة مناقشة التقرير الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل

كما استعرض الاجتماع الجهود الوطنية الجارية لتنفيذ عدد من الاستحقاقات الهامة على صعيد ملف حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وبخاصة الجهود الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومراجعة مصر لتقاريرها الوطنية الدورية أمام اللجان التعاقدية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن التحضيرات الجارية للإعداد لجلسة مناقشة التقرير الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في يناير ٢٠٢٥.
 

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السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة جنيف تعزيز الإطار الوطني لحقوق الإنسان

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