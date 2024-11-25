الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عبد العاطي يبحث مع جان نويل بارو زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين مع "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، وذلك على هامش أعمال منتدى حوارات روما المتوسطية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

التعاون المتميز مع الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات المختلفة في مصر

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين والرغبة المشتركة لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية.

 وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، لاسيما في ظل الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، مشيدًا بالتعاون المتميز مع الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات المختلفة في مصر. 

كما أعرب عن التطلع لمواصلة الجانب الفرنسي دعم مصر في إطار الاتحاد الأوروبي اتصالًا بتنفيذ الشراكة الشاملة الاستراتيجية.

وتطرق وزير الخارجية إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد على ضرورة مواصلة كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفعالة في بذل الجهود للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل. 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين

كما أكد على أهمية المضي قدمًا في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية. 

وتبادل الوزيران الرؤى حول تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ وأهمية دعم قوات "اليونيفيل"، فضلًا عن دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكين  الجيش اللبناني من عودته إلى الجنوب اللبناني. كما أشار إلى الجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الفراغ الرئاسي بلبنان في إطار توافق وطني لبناني دون إملاءات خارجية.

مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي، تفاصيل لقاء عبد العاطي مع وزيرة المالية الكويتية

تشجيع الاستثمارات الكويتية بمصر، تفاصيل اجتماع عبد العاطي وفهد يوسف الصباح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي وزير خارجية فرنسا المشروعات المختلفة في مصر الشركات الفرنسية الاتحاد الاوروبي حل الدولتين إقامة دولة فلسطينية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية منتدى حوارات روما المتوسطية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة الجيش اللبناني

مواد متعلقة

وزير الخارجية: مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ ومهاجر

وزير الخارجية يدعو لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب وقت

وزير الخارجية يعلن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض للقنصلية المصرية بالكويت

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

بالأسماء، تشكيلات الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

محافظ البحر الأحمر: إنقاذ 28 شخصًا من حادث غرق اللانش السياحي واستمرار البحث عن 17 آخرين

منوعات

المزيد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية