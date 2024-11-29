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خارج الحدود

أمين عام حزب الله في أول ظهور له بعد الهدنة: الهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة:كررنا أننا لا نريد الحرب ولكن نريد مساندة غزة وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال.

نعيم قاسم:  العدوان الإسرائيلي كان خطيرا جدا وآلمنا

وأضاف نعيم قاسم: العدوان الإسرائيلي كان خطيرا جدا وآلمنا وجعلنا نعيش حالة من الإرباك لـ10 أيام، والحزب استعاد قوته ومبادرته فشكل منظومة القيادة والسيطرة مجددا ووقف صامدا على الجبهة.

وتابع:" الحزب بدأ بضرب الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي وخسائر إسرائيل كبيرة جدا ومئات الآلاف نزحوا من شمال إسرائيل ووصل العدو بسبب صمود المقاومة لانسداد الأفق".

نعيم قاسم:  حققنا نصرا كبيرا في هذه المعركة أكبر من النصر الذي تحقق عام 2006

واستطرد:" صمود المقاومين الأسطوري أرعب الجيش الإسرائيلي وأدخل اليأس عند سياسييه وشعبه، ولم نرد الحرب من البداية ولكن نتيجتها بإيقافها أردناها من موقع قوتنا وتحت النار".

وأكد نعيم قاسم:" حققنا نصرا كبيرا في هذه المعركة أكبر من النصر الذي تحقق عام 2006. ووافقنا على الانتصار ورؤوسنا مرفوعة.
%61 من الإسرائيليين أقروا أنهم لم ينتصروا في الحرب"

وأشار نعيم قاسم إلى أن الهزيمة تحيط العدو الإسرائيلي من كل جانب واتفاق وقف إطلاق النار ليس معاهدة بل برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701.

واختتم نعيم قاسم كلمته اليوم  قائلا:" التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق".
 

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نعيم قاسم حزب الله غزة إسرائيل الجيش الإسرائيلي

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