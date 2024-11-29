السيسي يعبر عن تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة خاصةً المأساة الإنسانية في غزة

عبر الرئيس السيسي عن تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة، خاصةً المأساة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، معبرًا عن تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة، خاصةً المأساة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأكد الرئيس أن هذه المأساة تُظهر عجز المجتمع الدولي عن وقف إراقة الدماء الفلسطينية. وشدد الرئيس على أهمية استذكار نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى معالجة جذور الصراع من خلال إحياء مسار حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد الرئيس التزام مصر بدعم صمود الشعب الفلسطيني، رافضًا تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين، داعيًا إلى ضرورة ترسيخ ثقافة السلام والتعاون لتحقيق استقرار المنطقة.

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