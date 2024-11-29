تداول 40 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدرت هيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة بيانًا إعلاميا عن حركة السفن والبضائع بالميناء جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10250 طنا تشمل: 4050 طن مولاس و2000 طن كلينكر و4200 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26681 طنا تشمل: 8205 أطنان قمح و1588 طن خردة و14800 طن ذرة و1457 طن عدس و2504 رؤوس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 631 طنا.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137777 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 173613 طنًا.



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2507 أطنان قمح متجهين إلى صوامع القليوبيه وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3822 حركة.

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