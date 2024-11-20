إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة في القطامية

أمرت نيابة القطامية بإحالة عاطلين بتهمة سرقة سيارة ربع نقل من أحد الأشخاص بأسلوب المفتاح المصطنع، إلى محكمة الجنايات.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين بتهمة سرقة "سيارة ربع نقل" من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة القطامية.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

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