الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطلين في حيازة الآيس المخدر بالساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه بتهمة حيازة كمية من مخدر الايس، بقصد الاتجار والتربح الغير مشروع بمنطقة الساحل.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن 25 كيسا بداخلها مادة الميثامفيتامين المخدر والايس المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات في الساحل 

وكان قسم شرطة الساحل، تلقي معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية، أثناء استقلالهم دراجة نارية، وبحوزتهم 3 لفافات كبيرة لمخدر ميثامفيتامين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض، بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة مخدر الآيس قسم شرطة الساحل

مواد متعلقة

بعد واقعة مخدر الاغتصاب.. أبرز أنواع السموم البيضاء المركبة كيميائيًا.. الشابو والليسرجيك والكيتامين.. وهذه أغرب طرق تهريبها

حبس المتهمين بجلب شحنة من مخدر الكبتاجون بقيمة مليار جنيه

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

الأكثر قراءة

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

عثروا على جثته بعد اختطافه، اللحظات الأخيرة للحاخام الإسرائيلي المفقود في الإمارات (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

أسباب موافقة مجلس الشيوخ على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

تعرف على كيفية جهاد النفس وأفضل أنواعه وأهميته

بناءً على طلب النيابة العامة.. الجنايات تقرر رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية

تشييع جثمان الملحن محمد رحيم لمثواه الأخير

مصرع سائق وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميني باص مدارس بالمعادي

منوعات

المزيد

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

ولاية نيويورك تلغي قانونا يجرم الخيانة الزوجية

وصلة رقص لرئيس الوزراء الكندي مع المطربة تايلور سويفت تثير غضب الكنديين (فيديو)

آلاف المحتجين في برشلونة يطالبون بتخفيض الإيجارات

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد عمل مكاتب البريد لسحب كراسات سكن لكل المصريين 5

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

3600 دولار سعر طن النحاس اليوم السبت في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

سيميوني يصل إلى المباراة رقم 700 مع أتليتكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على كيفية جهاد النفس وأفضل أنواعه وأهميته

دعاء المطر، أفضل الأدعية من القرآن الكريم والسنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 24 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية