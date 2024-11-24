المشدد 5 سنوات لعاطلين في حيازة الآيس المخدر بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه بتهمة حيازة كمية من مخدر الايس، بقصد الاتجار والتربح الغير مشروع بمنطقة الساحل.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن 25 كيسا بداخلها مادة الميثامفيتامين المخدر والايس المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات في الساحل

وكان قسم شرطة الساحل، تلقي معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية، أثناء استقلالهم دراجة نارية، وبحوزتهم 3 لفافات كبيرة لمخدر ميثامفيتامين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض، بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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