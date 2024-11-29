تحرير 232 مخالفة تموينية متنوعة في حملات بقنا

قامت مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة لها والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى، بمحافظة قنا بتشكيل حملات على مستوى دائرة مراكز وقرى محافظة قنا لمراقبة المنشآت التموينية وكافة الأنشطة التجارية استهدفت الحملات المخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والأسواق بصفة عامة.

جودة رغيف الخبز بقنا

وذلك في ضوء رؤية الدكتور وزير التموين للارتقاء بمنظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة رغيف الخبز لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز المنتج وأيضا الاهتمام بتوفير السلع الأساسية والعمل علي زيادة المخزون من تلك السلع

وفي إطار توجيهات الدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط مدير مديرية التموين بشأن الرقابة وضبط الأسواق ومراقبة الأسعار علي أرض الواقع.

قطاع المخابز بقنا

تم المرور على المخابز البلدية والسياحية لتلبية إحتياجات المواطنين من الخبز وتم تسجيل المخالفات الآتية:

تحرير ١١ محضر خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل وتحرير ١٤ محضر عدم نظافة أدوات العجن، وتحرير ٢ محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن، وتحرير ٣ محاضر نقص في وزن الخبز، وتحرير محضر تجميع دقيق بلدي مخابز مدعم.

قطاع محلات الجزارة وبيع اللحوم

قامت المديرية بالتنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدني لبيع اللحوم البلدية للمواطنين بسعر (٣١٠) للكيلو لحوم بلدية مذبوحة داخل المجازر الحكومية، وأيضا طرح لحوم ( سوداني بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة) بأسعار تبدأ من (٢٨٥) جنيها للكيلو للحوم السوداني واللحوم الهندي ( ١٩٥ للكيلو) والدواجن المجمدة أسعارها ( ١٣٥ للكيلو )، وقد تم تحرير ٥ محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية.

قطاع الأسواق بقنا

تم المرور على أسواق الخضروات والفاكهة للوقوف على الإعلان عن أسعار الخضر والفاكهة، وقد تم تسجيل المخالفات الآتية: وهى تحرير ١٤٩ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ١٩ محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير، وتم ضبط ( ٢٥٠ كجم علف دواجن دواجن وتم ضبط عدد ٤٣٢٠ قطعة حلوى وضبط ٢٥٠ كجم سكر وضبط ٢٦٠ علبة سجائر وضبط ٨٥ لفة ملح و١٥ لفة عصير،وتم ضبط ٢٠ كجم أرز و٨ قاروصة سجائر)، تحرير ١٢ محضر سلع مجهولة المصدر (وتم ضبط ٧٥٠ كجم دقيق فاخر و٦٤ عبوة شاى و٥٥ علبة جبنة وضبط ٧٠ كجم أرز و١٤ كجم لحوم وضبط ١٦ علبة سجائر)، وتحرير ٢ محضر سلع منتهية الصلاحية ( وتم ضبط عدد ١٠٨ علب حلوى وضبط ٢٥ كجم سمك) وتحرير ٢ محضر بيع بأزيد من السعر.

قطاع محطات الوقود ومستودعات البوتجاز

تم المرور على المحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وتم رصد المخالفات الآتية: وهى تحرير ٢ محضر تجميع مواد بترولية (وتم ضبط ٨٠ لتر بنزين ٨٠)، وتحرير محضر تجميع وتصرف فى إسطوانات منزلية (وتم ضبط ٢٠ أسطوانة منزلية)، وتحرير محضر عدم تقديم إخطار.

تم المرور على المنشآت التموينية البدالين التموينين، وتم التأكد من كفاية الأرصدة لصرف المقررات التموينية للمواطنين، وتم تحرير ٢ محضر لمشروع جمعيتي مغلق.

حيث قامت المديرية بإصدار بطاقات تموينية للمواطنين طالبي الخدمه بعدد ( ٦٧٣ بطاقة)، وتم تصنيفها مابين فصل اجتماعي وبدل تالف وفاقد.

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