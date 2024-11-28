غلق 20 محلًا تجاريا فى حملة مكبرة بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة الحسيني صبري نائب المدينة بالتنسيق مع الصحة وإدارة المرافق بقنا حملة إغلاق لعدد من المحال التجارية بمدينة قنا.

كما رافقه أعضاء اللجنة (عضو المتابعة بالوحدة - عضو الإدارة الهندسية بالوحدة - عضو إدارة الأزمات بالوحدة).

اتخاذ الإجراءات اللازمة

أسفرت الحملة عن إغلاق ٢٠ محلا تجاريا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى محال تجارية فى حال مخالفتها للاشتراطات المقررة.

وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وتواصل الوحدات المحلية حملاتها التفتيشية على كافة المحال التجارية لضبط المخالفين، واتخاذ كافة ما يلزم قانونا لتقنين كافة أوضاعهم.

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