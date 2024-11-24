المطران عطا الله حنا: غزة تستصرخ الضمائر لوقف المجاعة وحرب الإبادة

أكد سيادة المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، خلال تصريحاته، أن غزة تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يطلق الجياع صرخات أمل تصل إلى العالم لتحريك الضمائر وإيقاف النزيف الإنساني الذي تعانيه المنطقة المحاصرة والمكلومة.

مأساة إنسانية وتجويع ممنهج

وأشار المطران عطا الله إلى أن المدنيين في غزة يتعرضون لتنكيل وتجويع ممنهج، متسائلًا: "ما ذنب المدنيين في غزة ليُحرموا من أبسط مقومات الحياة؟" وأضاف أن الحصول على رغيف خبز بات حلمًا صعب المنال، مؤكدًا أن ظاهرة "تجار الحرب" تفاقم الأزمة باستغلال حاجة السكان وابتزازهم بأسعار خيالية.

ودعا المطران هؤلاء التجار إلى التوقف عن استغلال الأزمة، معتبرًا أن ممارساتهم تخدم سياسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وقال: "اتقوا الله في شعبكم؛ ما تقومون به يجعل منكم أدوات في يد الاحتلال لزيادة معاناة الناس".

رسالة تضامن دولية

على هامش استقباله وفدًا حقوقيًا برتغاليًا في مدينة القدس، أعرب المطران عطا الله حنا عن امتنانه لزيارة الوفد التضامنية إلى الأراضي الفلسطينية، وخاصة في هذه الظروف الصعبة. وقال خلال اللقاء الذي عقد في كنيسة القيامة، أحد أقدس المواقع المسيحية:

"نرحب بكم في القدس، وأنتم تحملون رسالة المحبة والسلام، في وقت تشتد فيه المعاناة، وتغيب العدالة عن هذه الأرض المقدسة."

وأشار إلى أن ما يحدث في غزة يمثل "جريمة العصر"، حيث تتعرض المنطقة لحرب إبادة وتطهير عرقي أدت إلى دمار شامل وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء. وأضاف أن من بقي على قيد الحياة يواجه الآن خطر الموت جوعًا بسبب الحصار ومنع وصول مقومات الحياة الأساسية.

نداء لإنقاذ غزة

دعا المطران عطا الله إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ غزة من المجاعة، مؤكدًا أن الأوضاع الإنسانية وصلت إلى مرحلة لا يمكن وصفها بالكلمات. وقال:

"الناس يموتون جوعًا، وهناك عائلات لا ترى الطعام إلا نادرًا. إن ما يحدث هو وحشية مطلقة يجب أن تتوقف فورًا."

وفي ختام اللقاء، شدد المطران على أهمية رفع الصوت عالميًا لإيقاف العدوان المستمر على غزة ولبنان، مشيرًا إلى أن هذا العدوان لا يهدد فقط الأرواح، بل يمتهن الكرامة الإنسانية بأبشع الصور.

الوضع الإنساني الكارثي

وضع المطران الوفد الحقوقي في صورة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لإغاثة السكان المحاصرين. وأضاف:

"من لم يمت بالقصف مهدد بالموت جوعًا. علينا جميعًا أن نتحمل مسؤوليتنا الإنسانية، وأن نصرخ مع غزة لإنهاء هذه المأساة المستمرة."

دعوة لوقف الحرب

واختتم المطران عطا الله حنا حديثه بنداء للعالم الحر قائلًا: "فلنرفع الصوت عاليًا، ولنطالب بوقف الحرب على غزة ولبنان، من أجل إنقاذ الأرواح وإعادة الكرامة إلى هذه المناطق المنكوبة."

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