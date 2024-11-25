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رياضة

الدوري المصري، الجولة الثالثة وش السعد على الإسماعيلي وغزل المحلة وكابوس للزمالك

الاسماعيلي وغزل المحلة
الاسماعيلي وغزل المحلة

الدوري المصري، تعد الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز وش السعد علي كلا من غزل المحلة والاسماعيلي وفاركو وبمثابة الكابوس علي الزمالك.

 

ونجح كلا من غزل المحلة والاسماعيلي وفاركو في تذوق الفوز الأول في الدوري المصري الممتاز علي حساب الجونة وبتروجت بتروجت وإنبي بالترتيب، فيما تلقي الزمالك خسارته الأولي في الدوري هذا الموسم لتستمر عقدة الأبيض أمام الفريق البورسعيدي بالدوري منذ أكثر من موسم.

 

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بمشاركة 18 فريقا.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نتائج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-1 

فاركو ضد إنبى  4-3 
الأهلي ضد الاتحاد السكندري 1-1  

طلائع الجيش ضد سموحة 0-0

الجونة ضد غزل المحلة 0-1

الزمالك ضد المصري البورسعيدي 0-1

الإسماعيلي ضد بتروجيت 1-0

حرس الحدود ضد سيراميكا 0-0

مودرن سبورت ضد زد إف سي 0-0

 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة 

1- الأهلي 7 نقاط
2- بيراميدز 7 نقاط
3- المصري البورسعيدي 7 نقاط
4 -الاتحاد السكندري 7 نقاط
5 -الزمالك 6 نقاط
6- فاركو 4 نقاط
7- سموحة 4 نقاط
8 -غزل المحلة 4 نقاط
9-  الإسماعيلي 4 نقاط 
10- طلائع الجيش 4 نقاط
11- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط
12- مودرن سبورت  3 نقاط
13- بتروجيت نقطتان
14- الجونة  نقطتان
15- زد اف سي نقطتان
16- إنبي نقطة واحدة
17- البنك الأهلي نقطة واحدة
18- حرس الحدود نقطة واحدة

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ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة

 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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