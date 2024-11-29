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أخبار مصر

بعد غلق باب التقديم، موعد إجراء الاختبار لوظائف وزارة العمل في الإمارات

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
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وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات، أعلنت وزارة العمل الأحد الماضي فرص عمل جديدة للشباب بالإمارات وفتح باب التقديم على فرص عمل للشباب المصري، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.

 

وأغلقت أمس الخميس وزارة العمل باب التقديم للوظائف المعلن عنها وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بمقر الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

 

وسيتم إعلان مواعيد الاختبارات من قبل الوزارة للمرشحين لتلك الفرص لاحقًا.

 

وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات، وأشارت وزارة العمل إلى أن فرص العمل الجديدة للشباب بالإمارات، للعمل في التخصصات التالية: 3 مُشرف عمال، و30 حدادًا مسلحًا، و30 نجارًا مسلحًا، ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة.

 

مزايا فرص العمل 

وجاء في بيان رسمي أن الراتب يبدأ من 1400 إلى 1800 درهم إماراتي لمهنة حداد ونجار مسلح، ومن 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مُشرف العمال حسب الخبرة، أي ما يعادل 54 ألف جنيه مصري تقريبًا وفق سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري.

وأشار البيان إلى أن وقت العمل يمتد 8 ساعات يوميًّا، وساعات إضافية طبقًا للإنتاجية، مع توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، وأن مُدة العقد سنتين.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتوفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة ومؤهلة للعمل، طبقًا لاحتياجات سوق العمل الخارجي، من خلال عمليات الاختبارات والتوعية التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجانب الخارجي، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق العامل واستدامته في العمل.

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