وظائف وزارة العمل في السعودية، اليوم إغلاق باب التقديم

أعلنت وزارة العمل بفتح باب التقديم على وظائف وزارة العمل في السعودية، وذلك على 21 وظيفة في مجالات "التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل في مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفني بالمملكة العربية السعودية وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة.

ويتساءل العديد من الراغبين للعمل في الخارج عن شروط التقديم على وظائف وزارة العمل في السعودية وموعد إغلاق التقديم والذي من المقرر أن يتم الإغلاق اليوم الخميس، ومن خلال السطور التالية يقدم موقع بوابة “فيتو” شروط التقديم لفرص العمل المعلنة.

شروط التقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية

وظائف وزارة العمل في السعودية، وكشفت وزارة العمل عن شروط التقديم لفرص العمل والتي تضمنت ما يلي: بالنسبة لوظيفتي "التسويق والمبيعات" أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب مع وجود خبرة سابقة في مجال الدعاية والإعلان وأن التقديم على وظيفة الشيفات تحتاج إلى مؤهل عالٍ مناسب ويفضل في مجال السياحة والفنادق، ولديهم الموهبة في تقديم المحتوى الإعلامي.

مميزات وظائف وزارة العمل في السعودية

وعن الأجور ومميزات الوظائف التي تم الإعلان عنها في هذه الوظائف تتراوح ما بين 3000 إلى 8000 ريال كل شهر، ومن المزايا، عقود عمل سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حالة التجديد، ووجود سكن ملائم.

وكشف وزير العمل محمد جبران عن تفاصيل وظائف وزارة العمل في السعودية، مؤكدا أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار دور وزارة العمل في توفير وظائف بالخارج، وتأهيل الشباب على احتياجات الطلبيات التي توفرها مكاتب التمثيل العمالي الخارجية التابعة لوزارة العمل.

وظائف وزارة العمل في السعودية ، وأوضح وزير العمل أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض،برئاسة محمد عليان، ودعا الوزير جبران الشباب الراغب في العمل بالخارج ولديه المهارات اللازمة في هذه المجالات أن يتقدم عليها من الثلاثاء الموافق 11-11-2024، ولمدة 10 أيام.

وعن خطوات التقديم للوظائف سيكون في مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم "3 شارع يوسف عباس ـ مدينة نصر ـ القاهرة "من الساعة الثامنة صباحا، حتى الثالثة مساء.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف السعودية

وظائف وزارة العمل في السعودية،وكشفت وزارة العمل عن الأوراق المطلوبة في وظائف جديدة في السعودية، هي صورة جواز سفر ساري، وصورة المؤهل، والسيرة الذاتية، والخبرة.

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